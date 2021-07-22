Enerji Bakanlığına bağlı Petrol Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bayram nedeniyle Trablus ve Zahrani'deki petrol tesislerinin yerel pazara mazot temin ettiği belirtildi.

Açıklamada, yakıt tedarik edilen sektörler arasında; fırınlar, hastaneler, havalimanı dahil tüm kamu, su ve turizm kurumlarının yer aldığı kaydedildi.

Stokların büyük bir kısmı tükendi

Trablus ve Zahrani tesislerinden dağıtılan yakıt miktarının yaklaşık 14 milyon litre olduğu aktarılan açıklamada, ek ithalat için yeni kredi açılamaması nedeniyle stokların büyük bir kısmının tükendiği kaydedildi.

Güvenlik güçlerinin stratejik stokun korunması gerektiği vurgulanan açıklamada, acil ve istisnai durumlar için çok sınırlı bir miktar korunarak, mazot dağıtımının durdurulacağı ifade edildi.