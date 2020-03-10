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Lübnan'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
[Fotoğraf: AA]
Lübnan'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.
Lübnan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği açıklandı.
Çin'den yayıldı
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 114 bini geçti.
Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından neredeyse ülkenin tamamına yayılmıştı. Ülkede koronavirüse yakalananların sayısı 7 bin 161'e ulaşırken 237 kişi hayatını kaybetti. Kovid-19 teşhisi konulanlardan 2 bin 394 kişi ise iyileşerek taburcu edildi.
Etiketler: yeni tip koronavirüs lübnan kovid-19Son Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 13:47
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