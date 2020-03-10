İran Adli Tıp Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl ülke genelinde en fazla ölümlü trafik kazasının 1104 kişiyle Fars eyaleti, 1079 kişiyle Tahran ve 1025 kişiyle Rezevi Horasan'da yaşandığı belirtildi.

Kazalarda en çok yaralanmanın 32 bin 804 kişiyle Tahran'da olduğu, bunu 25 bin 218 kişiyle Rezevi Horasan ve 20 bin 292 kişiyle Fars eyaletinin takip ettiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca İran'da 2019'da ölümlü trafik kazalarının bir önceki yıla göre yüzde 0,9 arttığı, yaralanmaların ise yüzde 2,7 azaldığı kaydedildi.

