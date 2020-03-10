Haber Giriş: Kaynak: Reuters, AA
AP Başkanı Sassoli, kendisini karantinaya aldı
[AP Başkanı David Sassoli | Fotoğraf: Reuters]
Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, koronavirüs riski nedeniyle kendisini Brüksel'deki evinde karantinaya aldığını duyurdu.
Sassoli, İtalya seyahatinin ardından döndüğü Brüksel'deki evinde kendisini izole etme kararı aldı.
AP'nin görevlerini yerine getirmek için çalışmayı sürdüreceğini belirten Sassoli, "Hiçbir virüs demokrasiyi engelleyemez" ifadesini kullandı.
AP, Covid-19'a karşı alınan önlemler çerçevesinde 100'den fazla etkinliğin iptal edildiğini, virüsten etkilenen ülkelere yakın zamanda ziyarette bulunan AP üyelerinin de dönüşlerinden itibaren 14 gün boyunca AP binalarına girişinin yasaklanacağını duyurmuştu.
Etiketler: kovid-19 koronavirüs covid-19 coronavirüsSon Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 13:14
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