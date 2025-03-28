Çok Bulutlu 24.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.03.2025 12:18

Lübnan'da işgalci İsrail'in saldırı tehdidi nedeniyle bazı okullarda eğitime ara verildi

Lübnan'ın güneyindeki bazı okullarda, katil İsrail'in saldırı tehdidi nedeniyle eğitime ara verildiği duyuruldu.

Lübnan'da işgalci İsrail'in saldırı tehdidi nedeniyle bazı okullarda eğitime ara verildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in saldırı tehdidi üzerine Lübnan'ın güneyinde yer alan Sur kenti ve diğer bazı bölgelerdeki okullarda eğitime ara verildiği aktarıldı.

Haberde, İsrail ordusunun güneydeki beldelere yönelik topçu atışlarını sürdürdüğüne işaret edildi.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine roketlerin atıldığı yönündeki iddialara dikkat çekildi.

Hizbullah'ın yetkili kaynaklarına dayandırılan açıklamada, "Hizbullah, ateşkes anlaşmasına bağlılığını sürdürüyor. Lübnan'ın güneyinden bugün işgal altındaki Filistin'in (İsrail) kuzeyine fırlatılan roketlerle Hizbullah'ın hiçbir ilgisi yoktur." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmek için bu tür olayların bahane olarak geliştiğine vurgu yapıldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Lübnan'dan İsrail'e doğru 2 adet roketin fırlatıldığını açıklamıştı.

İsrail'in dün Lübnan'ın güneyinde 3 aracı hedef alan hava saldırılarında 6 kişi ölmüştü.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes ve ihlaller

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan makamlarının verilerine göre, İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürüyor.

ETİKETLER
Lübnan İsrail
Sıradaki Haber
Myanmar merkezli 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:14
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden demir yolu geçecek
13:07
Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 6 ölü, 3 yaralı
12:53
Bolu Dağı kesiminde bayram hareketliliği başladı
12:43
Katil İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda 16 Filistinli öldü
12:43
MEB öğrenciler için ara tatil ve bayrama özel dergiler hazırladı
13:00
Küçük alışkanlıklarla büyük sonuçlar almak mümkün mü?
Antep baklavasında üretim Ramazan Bayramı öncesinde arttı
Antep baklavasında üretim Ramazan Bayramı öncesinde arttı
FOTO FOKUS
Myanmar merkezli 7,7'lik deprem Tayland'da da hissedildi
Myanmar merkezli 7,7'lik deprem Tayland'da da hissedildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ