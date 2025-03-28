Lübnan'da işgalci İsrail'in saldırı tehdidi nedeniyle bazı okullarda eğitime ara verildi

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in saldırı tehdidi üzerine Lübnan'ın güneyinde yer alan Sur kenti ve diğer bazı bölgelerdeki okullarda eğitime ara verildiği aktarıldı.

Haberde, İsrail ordusunun güneydeki beldelere yönelik topçu atışlarını sürdürdüğüne işaret edildi.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine roketlerin atıldığı yönündeki iddialara dikkat çekildi.

Hizbullah'ın yetkili kaynaklarına dayandırılan açıklamada, "Hizbullah, ateşkes anlaşmasına bağlılığını sürdürüyor. Lübnan'ın güneyinden bugün işgal altındaki Filistin'in (İsrail) kuzeyine fırlatılan roketlerle Hizbullah'ın hiçbir ilgisi yoktur." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmek için bu tür olayların bahane olarak geliştiğine vurgu yapıldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Lübnan'dan İsrail'e doğru 2 adet roketin fırlatıldığını açıklamıştı.

İsrail'in dün Lübnan'ın güneyinde 3 aracı hedef alan hava saldırılarında 6 kişi ölmüştü.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes ve ihlaller

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan makamlarının verilerine göre, İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürüyor.