Lübnanlılar, 17 Ekim 2019'da hükümetin vergi politikalarına karşı başlayan ve uzun yıllardan beri yönetimi paylaşan siyasi partilerin gitmesi talebiyle ülkenin dört bir yanında aylarca devam eden protestoların birinci yıl dönümü dolayısıyla birçok kentte gösteri ve yürüyüş düzenledi.

Öğle saatlerinden itibaren Beyrut şehir merkezindeki Şehitler Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, ellerindeki Lübnan bayraklarıyla Bankalar Cemiyeti'ne, oradan da Merkez Bankası'na yürüdü.

Merkez Bankası binası taşlandı

Eylemciler, uzun yıllardan beri yönetimi paylaşan siyasi grupların yanında, ülkedeki ekonomik krizden sorumlu tuttukları Merkez Bankası'nın binasını taşladı.

Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu buradan ayrılan göstericiler, yürüyüşlerini Beyrut Limanı'nda tamamladı.

Ordu ve emniyetin yoğun güvenlik önlemleri altında yürüyen eylemciler, yürüyüş ve gösteriler boyunca "geri dönüş olmayacak" ve "özgür devrimciler yürüyüşlerini tamamlayacak" şeklinde sloganlar attı.

Beyrut Limanı önünde 2 bin kişi toplandı

Beyrut Limanı'nın önünde toplanan ve sayıları yaklaşık 2 bini bulan göstericiler, burada uzun süre siyasi gruplar aleyhinde atıkları sloganlar eşliğinde devrim marşları çaldıktan sonra, limandaki korkunç patlamada yaşamını yitirenler için meşaleler yaktı.

Beyrut Limanı'ndan Şehitler Meydanı'na ve Meclis binasına yürümek isteyen göstericiler ise güvenlik güçleri tarafından engellendi.

Ülkenin kuzeyindeki Trablusşam başta olmak üzere diğer bölgelerinde de gündüz saatlerinde gösteriler düzenleyen kalabalıklar, mevcut siyasi güçlere yönelik tepki göstererek, "devrim" taleplerini sürdüreceklerin dillendirdi.

17 Ekim protestoları

Lübnan'da parlamentodaki Müslüman ve Hristiyan partilerin oluşturduğu ulusal birlik hükümeti, iletişime getireceği yeni vergiler kapsamında sosyal medya uygulaması WhatsApp kullanıcılarından aylık 6 dolar gibi bir ücret almayı planlamıştı.

Bakanlar Kurulunun 17 Ekim 2019'da, vergi odaklı 2020 bütçe görüşmelerini yürüttüğü toplantı sırasında bir grup vatandaşın Hükümet Sarayı önünde düzenlediği eylem, ülke tarihinin en büyük kitlesel gösterilerine dönüşmüştü.

Ülkenin dört bir yanında yaklaşık 2 hafta boyunca meydanları dolduran ve ana yolları kapatan eylemciler, banka ve okullar başta olmak üzere kamu kurumları ile özel sektörün büyük oranda hizmet vermesine engel olmuştu.

Lübnanlılar, Başbakan Saad el-Hariri'nin 29 Ekim 2019'da hükümetin istifasını duyurmasından sonra da bağımsız teknokratlardan oluşan bir hükümetin kurulması ve uzun yıllardan beri yönetimi paylaşan mezhep eksenli partileri saf dışı bırakarak erken seçime gidilmesi talebiyle eylemlerini sürdürmüştü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birkaç aydır eylemlere ara verilmiş olsa da Lübnan halkı, ülkedeki ekonomik krizden sorumlu tuttuğu yöneticilere "öfkesini" sosyal medya üzerinden canlı tutmaya devam ediyor.