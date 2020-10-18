Haber Giriş: Kaynak: AA
Kanada'da günlük Covid-19 vaka sayısı 2 bini geçti
[Fotoğraf: AA]
Kanada'da günlük kaydedilen koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 2 bini geçti.
Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde bir haftada 14 bin 161 yeni Cvid-19 vakası kaydedildi. Bu artışla geçen hafta 182 bin 754 olan vaka sayısı 196 bin 915'e çıktı.
Salgında ikinci dalganın yaşandığı Kanada’da son bir haftada hayatını kaybedenlerin sayısı da 120 artarak 9 bin 660’tan 9 bin 780’e yükseldi.
Ülkede bugüne kadar 8 milyon 563 bin 59 Kovid-19 testi uygulandı.
Salgında iyileşenlerin sayısı da 165 bin 446 oldu.
Etiketler: Koronavirüs Grip SalgınıSon Güncelleme: 18 Ekim 2020 Pazar 02:09
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