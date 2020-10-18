KKTC Cumhurbaşkanı seçiminde İlk turda en yüksek oyu alan Ersin Tatar, ikinci turda Mustafa Akıncı ile yarışacak. 199 bin 79 seçmen gelecek beş yıl için görev yapacak Cumhurbaşkanını seçecek.

Her iki adayın siyasi partilere yaptığı ziyaretlerin ardından partilerin tutumları netleşti. Tavrını ilk açıklayan Cumhuriyetçi Türk Partisi, Mustafa Akıncı'yı destekleyecek.

Yeniden Doğuş Partisi ile Demokrat Parti ise Ersin Tatar'ı destekleme kararı aldı.

Ulusal Birlik Partisinin koalisyon ortağı Halkın Partisi ise herhangi bir adayı destekleme yönünde karar almadı.

İlk turda Ersin Tatar yüzde 32,34 ile en yüksek oyu aldı. Mustafa Akıncı ise yüzde 29,84 ile Ersin Tatar'ın ardından ikinci en yüksek oyu alan aday oldu. CTP adayı Tufan Erhürman yüzde 21,67 oy topladı.

İlk tur "en düşük katılımlı" seçim oldu

Geçen hafta yapılan ve 11 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçimi, Kıbrıs Türk siyasi tarihine "en çok adayın yarıştığı cumhurbaşkanı seçimi" olarak geçmişti.

Katılımın yüzde 58,29'da kaldığı birinci tur, aynı zamanda "en düşük katılımlı cumhurbaşkanı seçimi" oldu.

Öte yandan, yüksek mahkeme yargıçlarının sayısının artırılmasını öngören anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında da "hayır" çıktı.

Sandığa giden vatandaşlardan anayasa değişikliği için oy kullananların yüzde 49,87'si "evet", yüzde 50,13'ü "hayır" dedi.

İkinci tura kalan 4. seçim

Kıbrıs Türk siyasi tarihinde, bugüne dek 3 cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalırken, bugün yapılacak seçim 4'üncüsü olacak.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile KKTC'nin 3'ncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, 1995 seçimlerine ikinci tura kalırken, Denktaş ipi göğüsleyen isim oldu.

Denktaş ile Eroğlu, 2000'deki seçimde de ikinci tura kalırken, Eroğlu'nun adaylıktan çekilmesi üzerine ikinci tur yapılmadı ve Denktaş'ın zaferi ilan edildi.

2015'teki seçimde ise ikinci tura Eroğlu ve Akıncı kalırken, sandıktan Akıncı çıktı.

Kovid-19 önlemleri alınacak

Seçim, Kovid-19 salgını nedeniyle önceki yıllara göre farklı bir atmosferde geçecek.

YSK, halkın oy kullanmaya gelirken kendini güvende hissetmesi için bir dizi önlem alacağını açıkladı.

Bu yıl seçim sandıklarında YSK'nın görevlendirdiği toplam 2 bin 658 kişi görev yapacak.

Seçmenler, oyunu kullanmak için sandık kurullarının odasına maskeyle girebilecek ve görevliler seçmenlere eldiven verecek.

Görevliler, Kovid-19 tedbirlerinin uygulanması ve oy kullanma sırasında yoğunluluk yaşanmamasına dikkat edecek.

KKTC'de, 8 Eylül'de yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, cumhurbaşkanı seçimine ilişkin miting ve kitle toplantıları 1 Ekim'e kadar iptal edilmişti.