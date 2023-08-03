Lübnan'da Filistin kampındaki çatışmalar 4 bin kişiyi yerinden etti

Ülkenin güneyinde 1948'den beri 60 binden fazla Filistinli mülteciye ev sahipliği yapan Ayn el-Helva Kampı'nda aralarında Fetih Hareketinin de bulunduğu Filistinli gruplar arasında 29 Temmuz'dan bu yana silahlı çatışmalar yaşanıyor.

Taraflar arasında 31 Temmuz'da ateşkese varıldığı duyurulsa da silah sesleri kesilmedi. Çatışmalarda bugüne kadar 12 kişi öldü, 60'tan fazla kişi yaralandı.

Olaylar binlerce aileyi de mağdur etti. Maddi durumu iyi veya kalabilecek yeri olan aileler çatışmaların ilk günü kampı terk etti. Kalacak yeri olmayan mülteciler ise kampın hemen birkaç yüz metre dışındaki okullara ve camilere sığındı.

AA muhabiri, Ayn el-Helva Kampı çevresindeki okul ve camilerde kalan Filistinli mültecilere mikrofon uzatarak durumlarını sordu.

"1948'den bu yana halimiz böyle"

Filistin'den ailesinin 1948'den kaçmak zorunda kaldığını ve kendisinin de Ayn el-Helva'da doğduğunu belirten 55 yaşındaki Fatima Ahmed, evini 30 Temmuz gece yarısı çocukları ve torunlarıyla terk ettiğini söyledi.

Kampın ana giriş kapısının hemen yanındaki Musalli Camisi'ne sığınmak zorunda kaldıklarını aktaran Ahmed, evlerinin tamamen yandığını ve geride hiçbir şey kalmadığını ifade etti.

Evden 6 aylık torunuyla çıktıklarını dile getiren Ahmed, "1948'den bu yana halimiz böyle." dedi.

Cami en güvenli yer

Musalli Camisi'nde kalan Ayn el-Helva sakini Ahmed Nablusi de şunları anlattı:

"Çatışmaların şiddetine göre sadece bu camiye sığınan mülteci sayısı 300 ile 800 arasında değişiyor. Cami, özellikle kadın ve çocuklar olmak üzere tüm mülteciler için en güvenli yer."

İnsani yardım kuruluşlarının kendilerine destek olarak sıcak yemek ve soğuk içecekler getirdiğini aktaran Nablusi, bu vesilyle biraz da olsa yüklerinin hafiflediğini kaydetti.

"Hava saldırısına uğradığımızı zannettik"

Maruf Muhammed Şaban, kampta daha önce de hafif silahlarla çatışmalar çıktığını hatırlattı.

Şaban, "Ancak bu sefer sanki hava saldırısına uğradığımızı zannettik. Çok yoğundu. Havan mermileri kullanılıyor. Evimiz gitti ancak 6 gündür henüz gidip görme fırsatımız olmadı. Gidip kafamızı sokabileceğimiz bir ev artık yok. Şu an evimden yaklaşık 300-200 metre mesafedeyim." ifadelerini kullandı.

4 bin kişi evlerini terk etti

Ayn el-Helva Kampı'nın bulunduğu Sayda kentindeki İslami Refah Derneği Sözcüsü İhab Tütüncü, kamptaki çatışmalar nedeniyle şu ana kadar yaklaşık 4 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bilgisini verdi.

Tütüncü, 6 gündür mültecilere özellikle süt, bebek bezi ve gıda dağıtımında bulunarak yardım etmeye çalıştıklarını ifade etti.

Lübnan'da Filistinlilerin kaldığı 12 mülteci kampı bulunuyor. Lübnan ordu güçleri bu kampların sadece dış güvenliğini sağlıyor ve giriş-çıkışlarında görev yapıyor. Kamp içindeki güvenlik ise Filistinli grupların denetimine bırakılmış durumda.