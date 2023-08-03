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Dünya
AA 03.08.2023 16:31

Almanya'dan Mısır'a 3 binden fazla otomobil taşırken yanan gemi limana çekildi

Almanya'dan Mısır'a 3 binden fazla otomobil taşıyan kargo gemisinde 24 Temmuz'da başlayan ve uzun uğraşlar sonucu dün söndürülen yangının ardından yük gemisi Hollanda'nın Eemshaven limanına çekildi.

Almanya'dan Mısır'a 3 binden fazla otomobil taşırken yanan gemi limana çekildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Hollanda Su ve Altyapı Bakanlığınca yapılan açıklamada, "Fremantle Highway Flower" isimli kargo gemisinde çıkan yangın sonucu büyük hasar oluştuğu belirtilerek yangının uzun uğraşlar sonucu söndürüldüğü, geminin bu sabah itfaiye gemisiyle başlayan çekme işleminin tamamlandığı bilgisi verildi.

Açıklamada, yaklaşık 64 kilometre süren yolculukta yanan gemiye sahil güvenlik muhafız gemisi ile petrol toplama gemisinin de eşlik ettiği vurgulandı.

Yaklaşık 10 gündür süren ve elektrikli bir otomobilden çıktığı düşünülen yangının ardından büyük hasar gören yük gemisinin hurdaya çıkarılıp çıkarılmayacağı veya tamir edilip edilmeyeceğinin ise henüz belli olmadığı kaydedildi.

Almanya'nın Bremerhaven kentinden Mısır'a doğru hareket eden kargo gemisinde, elektrikli otomobiller de dahil 3 binden fazla otomobil bulunuyordu.

Yangının ardından gemideki otomobillerden sadece 800'ünün kullanılabilir halde olduğu duyuruldu.

Yangında bir kişi yaşamını yitirmiş, mürettebattan 22 kişi hafif yaralı olarak kurtarılmıştı.

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