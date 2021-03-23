Lübnan yerel kaynaklarına göre 19 Mart tarihinde yaşanan kaza, ülkenin batısında yer alan Lübnan Dağı Valiliğine bağlı Siblin ve Ketermaya kasabaları arasında meydana geldi.

İki kasaba arasında koşarak ilerleyen başıboş bir at, cadde üzerinde seyir halinde olan ve atın geldiğini görünce duran bir otomobile çarptı.

At yaralandı, otomobil ciddi hasar aldı

Çarpmanın şiddetiyle yere düşen at, bir süre durmasının ardından kalkarak kaçmaya devam etti.

Kazada atın vücudunda ezilme ve çürükler meydana geldi, otomobil ise ciddi şekilde hasar aldı.