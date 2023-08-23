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Dünya
AA 23.08.2023 22:28

Lübnan'da askeri helikopter düştü: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Lübnan'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Lübnan'da askeri helikopter düştü: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Lübnan ordusu, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformu hesabından yaptığı açıklamada, Hava Kuvvetleri'ne ait bir helikopterin düştüğünü belirtti.

Söz konusu helikopterin Cebeli Lübnan vilayetine bağlı Hammana bölgesinde eğitim uçuşu yaptığı sırada düştüğü aktarılan açıklamada, olayda 2 askerin öldüğü, birinin de yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, helikopterin düşme sebebine ilişkin bilgi verilmedi.

Bu arada ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, Başbakan Necib Mikati'nin, Genelkurmay Başkanı Joseph Avn'ı telefonla arayarak olay hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Haberde, Mikati'nin ölen subaylar için taziyede bulunduğu ve yaralı rütbeli için de acil şifa dileklerini ilettiği kaydedildi.

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