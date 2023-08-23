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Dünya
AA 23.08.2023 22:13

Güney Kore 6 yıl sonra ilk kez hava saldırısı tatbikatı gerçekleştirdi

Güney Kore, ABD ile yapılan, 11 gün sürecek "Ulchi Özgürlük Kalkanı (UFS)" askeri tatbikatı kapsamında 6 yıl sonra ilk defa ülke genelinde "hava saldırısı tatbikatı" gerçekleştirdi.

Güney Kore 6 yıl sonra ilk kez hava saldırısı tatbikatı gerçekleştirdi
[Fotograf: AFP]

Yonhap'ın haberine göre, 20 dakika süren tatbikatta, vatandaşların sığınaklara veya yeraltı tesislerine sığınması için 15 dakika boyunca sirenler çaldı.

Süpermarketler, sinema ve tiyatroların dahil olduğu 480 tesiste gerçekleşen tatbikatta, müşterilerin güvenli bir şekilde sığınaklara gitmeleri için çalışma yapıldı.

Tatbikata katılan öğrenciler okullardaki sığınaklara sığınırken, araçlar sağa çekip sirenler susana kadar 15 dakika bekledi.

Hastaneler, metrolar, trenler, uçaklar ve feribotların normal bir şekilde çalışmaya devam etmesine karşın, trenden inen vatandaşların siren sesleri sona erene kadar istasyonları terk etmesine izin verilmedi.

Geçen ay Khanun Tayfunu'ndan etkilenen 57 bölge ise 6 yıl sonra ilk defa düzenlenen tatbikattan muaf tutuldu.

Öte yandan yarın Kuzey Kore'nin uzaya uydu taşıyan roket fırlatması beklenirken, tatbikatın fırlatmadan bir gün önce düzenlenmesi dikkati çekti.

"Ulchi Özgürlük Kalkanı" askeri tatbikatı

Kuzey Kore devlet medyasında, Güney Kore ve ABD'nin 11 gün sürecek askeri tatbikatının, Kore Yarımadası'ndaki "nükleer savaş riskini derinleştirdiği" ifade edildi.

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA), ABD'nin Maryland eyaletinde ABD, Japonya ve Güney Kore'nin yaptığı üçlü zirveye ilişkin, "Camp David'deki uydurma anlaşmalar savaş tatbikatında da uygulamaya konulursa, Kore Yarımadası'nda termonükleer bir savaşın çıkma ihtimali daha gerçekçi hale gelecektir" ifadesine yer verildi.

ABD, Güney Kore ve Japonya devlet başkanları, ABD'nin Maryland eyaletindeki Camp David'de, Kuzey Kore'nin oluşturduğu tehdide karşı 18 Ağustos'ta düzenlenen üçlü zirvede bir araya gelmişti.

Zirve sonrasında, Pasifik'teki güvenlik tehditlerine karşı ABD, Japonya ve Güney Kore'nin çeşitli alanlarda üçlü işbirliklerini genişletme taahhüdü verilmişti.

Güney Kore ve ABD, "Ulchi Özgürlük Kalkanı (UFS)" olarak isimlendirilen ve 11 gün sürecek ortak askeri tatbikata başlamıştı.

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