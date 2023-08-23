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Dünya
AA 23.08.2023 22:24

Avusturya Alpleri’nde 2001'den bu yana kayıp olan bir kişinin cesedi bulundu

Avusturya'nın en hızlı eriyen buzulu olarak kabul edilen Avusturya Alpleri'ndeki Schlatenkees Buzulu'nda, bir dağ rehberi yaklaşık 22 yıl önce öldüğü düşünülen bir kişinin cesedini buldu.

Avusturya Alpleri’nde 2001'den bu yana kayıp olan bir kişinin cesedi bulundu
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]

BBC'nin haberine göre, Avusturya polisi, bir dağ rehberinin geçen hafta Avusturya'nın Tiron eyaletine bağlı bölgede 2 bin 900 metre yükseklikte bir erkek cesedi bulduğunu açıkladı.

Polisin cesedi taşımak için helikopter naklettiği bölgede ayrıca, içinde banka kartı ve ehliyet bulunan bir sırt çantası da bulundu.

İlk incelemelere göre, öldüğünde 37 yaşında olduğu tahmin edilen şahsın Avusturyalı olduğu ve 2001'de Schlatenkees Buzulu'nda kaza geçirdiği düşünülüyor.

BBC'ye konuşan Avusturya polis sözcüsü Christian Viehweider, cesedin kesin kimlik tespitinin birkaç hafta alacağını aktardı.

Viehweider, haziran ayında aynı buzulda bulunan bir diğer cesede atfen, "Bir buzulda bu kadar kısa bir süre içinde bu tür iki keşfin olması oldukça sıra dışı" dedi.

1964'te kaybolan 45 kişi hala bulunamadı

1964'den beri, Avusturya Alpleri'nde kaybolan 45 kişinin hala bulunamadığı belirtiliyor.

Avusturya Alp Kulübü, 2021-22 raporunda buzul erimelerine ilişkin, Avusturya'da kaydedilen en büyük erimenin Schlatenkees Buzulu'nda gözlemlendiğini açıklamıştı.

Nisan ayında Kulüpten yapılan açıklamada, ülkedeki buzul erimesinin 1981'den bu yana en büyük erime olduğu kaydedilmişti.

Buzulların hızla erimesiyle bölgeye tırmananlar zaman zaman cesetlerle karşılaşabiliyor.

Haziran ayında bir dağcı, yine aynı buzulda insan kalıntıları bulmuştu.

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