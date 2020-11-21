Beyrut yakınlarındaki Baabda Cezaevi'nde tutulan 69 mahkum, sabaha karşı hücrelerinin kapılarını kırarak firar etti.

Olayın ardından güvenlik güçlerinin başlattığı operasyonda 15 mahkum yakalandı, 4'ü de teslim oldu.

Kaçarken trafik kazası geçiren 5 mahkum hayatını kaybetti

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, firari mahkumlardan bazıları, çaldıkları araçla güvenlik güçlerinden kaçarken trafik kazası geçirdi. Mahkumlardan 5'inin hayatını kaybetti, biri yaralandı.

Haberde ayrıca, güvenlik güçlerinin kaçak 44 mahkumun yakalanması için kapsamlı operasyon yürütüldüğüne dikkat çekildi.

Lübnan makamlarından olayla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

Lübnan'da son dönemde mahkum yakınları genel af talebiyle gösteriler düzenlemiş ve bazı milletvekilleri tarafından hapishanelerdeki yoğunluğun azaltılmasına yönelik bir yasa tasarısı Meclise sunulmuş, ancak tasarı Meclisten geçmemişti.