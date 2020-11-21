İngiltere’de Oxford Üniversitesi'nin sağlık çalışanları üzerinde yaptığı araştırma, koronavirüse yakalananların en az 6 ay boyunca hastalığa yeniden yakalanma ihtimalinin düşük olduğunu ortaya koydu.

12 binden fazla sağlık çalışanı üzerinde gerçekleştirilen çalışma, nisan ve kasım ayları arasındaki 30 haftalık dönemi kapsıyor.

'Antikor korumasının ne kadar sürdüğü konusunda takip şart'

Araştırmada, antikor geliştirmemiş 11 bin 52 sağlık çalışanından 89’unda koronavirüs semptomlarla birlikte görüldü. Vücudu antikor oluşturmuş 1246 kişi ise hastalığa tekrar yakalanmadı.

Bilim insanları bu araştırma ile koronavirüse yakalanmış çoğu kişinin en azından kısa sürede yeniden virüsü kapmayacakları umudu doğduğunu belirtiyor. Ancak antikor korumasının ne kadar sürdüğü ve virüsün yeniden bulaşması halinde hastalığın seyrinin nasıl olacağının takibinin şart olduğunu vurguluyorlar.

DSÖ: Araştırma, aşı çalışmaları için umut veriyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, araştırmanın sonucunun yayılım zincirini kırmak için büyük önem taşıdığını söyledi.

DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan da, "Bu potansiyel olarak önemli bir haber. Aynı zamanda aşı açısından da bize umut veriyor. Aşıya benzer bağışıklık tepkileri görülmesi halinde daha uzun süreli koruma söz konusu olabilir" dedi.

