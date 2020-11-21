Essen Savcılığından yapılan açıklamaya göre, Essen Üniversitesi Kliniğinde 13 ve 17 Kasım'da meydana gelen olaylarda başhekimin hastalarına kasıtlı şekilde yasa dışı ilaç enjekte etti ve hastaların ani ölümüne neden oldu.

44 yaşındaki başhekim ise yoğun bakımda tedavi gören bir hastasının acılarına s on vermek için söz konusu ilacı enjekte ettiğini belirterek, bir hastayla ilgili itirafta bulundu.

Essen polisi olayla ilgili bir cinayet timi kurdu, sanık doktor çarşamba günü gözaltına alınıp, perşembe günü hakim karşısına çıkarılarak tutuklandı.