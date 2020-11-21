Hollandalı bir gazeteci, Avrupa Birliği Savunma Bakanlarının video konferans yoluyla yapılan toplantısına katılarak gündem oldu.

Adres ve şifresiyi kapatmayı unuttu

Aslında her şey Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld'in meslektaşlarıyla yapacağı toplantıyı sosyal medya hesabından duyurmasıyla başladı. O paylaşımda, konferans oturumunun adresini ve şifresini tam olarak kapatmamıştı.

Bunu fark eden gazeteci Daniel Verlaan, ofisindeki bilgisayarından söz konusu adrese girerek bir anda kendini 26 ülkenin savunma bakanlarıyla sohbet ederken buldu.

Gazeteci ile Borell'in sohbeti bakanları güldürdü

Gazeteci katılımcıları selamladı, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile sohbet etti.

Borell, gazeteciye, "Savunma Bakanlarının gizli bir toplantısına katıldığını biliyor musunuz?" diye sordu. Gazeteci durumun farkında olduğu belirtip "ayrılıyorum" dedi.

Toplantının başında yaşanan bu sohbet bakanları güldürdü. Ancak bu olay, gizli toplantıların güvenliği ile görüşmelere erişilebilirlik tartışmalarını da gündeme getirdi.