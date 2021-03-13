Haber Giriş: 13 Mart 2021 Cumartesi 05:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Lübnan ve Tunus'ta koronavirüsten can kayıpları artıyor
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]
Koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürüyor. Lübnan'da 48, Tunus'ta 16 kişi daha salgın sebebiyle hayatını kaybetti.
Lübnan'da son 24 saatte ülkede 48 kişi COVID-19'dan yaşamını yitirdi, 2 bin 930 kişi salgına yakalandı, 2 bin 361 kişi iyileşti.
Bugüne kadar ölenlerin sayısı 5 bin 278 oldu, 411 bin 839 kişi virüse yakalandı, 322 bin 738 kişi ise iyileşti.
Tunus
Tunus'ta 16 kişi daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 640 kişi enfekte oldu, 570 kişi sağlığına kavuştu.
Bugüne kadar 8 bin 329 kişi yaşamını yitirdi, vaka sayısı 240 bin 617'ye yükseldi, hastalıktan iyileşenler de 206 bin 863 oldu.
Etiketler: Koronavirüs Lübnan
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