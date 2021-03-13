Lübnan'da son 24 saatte ülkede 48 kişi COVID-19'dan yaşamını yitirdi, 2 bin 930 kişi salgına yakalandı, 2 bin 361 kişi iyileşti.

Bugüne kadar ölenlerin sayısı 5 bin 278 oldu, 411 bin 839 kişi virüse yakalandı, 322 bin 738 kişi ise iyileşti.

Tunus

Tunus'ta 16 kişi daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 640 kişi enfekte oldu, 570 kişi sağlığına kavuştu.

Bugüne kadar 8 bin 329 kişi yaşamını yitirdi, vaka sayısı 240 bin 617'ye yükseldi, hastalıktan iyileşenler de 206 bin 863 oldu.