COVID-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) göre, dün ülke genelinde yapılan aşı sayısı 101 milyon 128 bine ulaştı.

ABD'de 65 milyon 965 binden fazla kişiye ilk doz, 35 milyonu aşkın kişiye de ikinci doz COVID-19 aşısı yapıldı.

2,9 milyon ile günlük rekor kırıldı

Öte yandan Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, dün ayrıca 2,9 milyon doz aşılama ile günlük rekorun kırıldığı belirtildi.

Son bir haftanın günlük aşılama ortalaması 2,3 milyon doz olarak kayıtlara geçti.

Biden hedefine ulaştı

ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve geldiği 20 Ocak'tan bu yana geçen 52 günde, 65 yaş üstü nüfusun yüzde 65'i en az bir doz aşılandı.

Biden, göreve geldikten sonra "100 gün içinde 100 milyon kişiyi aşılama" hedefini koymuş, önceki gece ilk kez yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında da 100 milyon kişiye, görevindeki 60'ıncı günde ulaşacakları tahmininde bulunmuştu.

ABD'de vaka sayısı 29 milyonu aştı

ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 131 bin 836 artarak 29 milyon 287 bin 115'e yükseldi.

Ülkede salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1564 artarak 530 bin 833'e ulaştı.