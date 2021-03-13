Haber Giriş: 13 Mart 2021 Cumartesi 09:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rusya'da ilginç kafe: Çalışanlar, kedilerle mesai yapıyor
Rusya'da bir kafe serbest çalışanlara mesailerini kedilerle beraber geçirme fırsatı sunuyor. Kedi severler hem işini yapıyor hem de fırsat buldukça kedilerle oynuyor.
Rusya'da bir kafe, hem kedilere hem de serbest çalışanlara kapılarını açıyor.
Koronavirüs nedeniyle birçok iş yerinin kapandığı dönemde insanlara çalışma imkanı sunan kafe sahibi kedileri de unutmamış.
Kediler mesaideki çalışanların arasında rahatça dolaşıyor.
Kafede internet erişimi, istediğiniz kadar çay, kahve ile kedilerle sınırsız oynama imkanının bedeli ise saatte 7 dolar.
Etiketler: Rusya
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