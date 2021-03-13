Rusya'da bir kafe, hem kedilere hem de serbest çalışanlara kapılarını açıyor.

Koronavirüs nedeniyle birçok iş yerinin kapandığı dönemde insanlara çalışma imkanı sunan kafe sahibi kedileri de unutmamış.

Kediler mesaideki çalışanların arasında rahatça dolaşıyor.

Kafede internet erişimi, istediğiniz kadar çay, kahve ile kedilerle sınırsız oynama imkanının bedeli ise saatte 7 dolar.