Haber Giriş: 13 Mart 2021 Cumartesi 01:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'den Almanya'ya 1,77 milyar dolarlık silah satışı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
ABD, Almanya'ya içinde 5 adet P-8A Poseidon anti-denizaltı ve anti-yüzey savaş uçağının da yer aldığı toplam 1,77 milyar dolarlık silah satışına onay verdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Avrupa'nın güvenliği noktasında NATO müttefiki Almanya'ya gerçekleştirilen bu silah satışının önemli olduğunu vurguladı.
Bu kapsamda 5 adet Boeing P-8A Poseidon anti-denizaltı ve anti-yüzey savaş uçağının, 9 adet Çok Fonksiyonlu İstihbarat Dağıtım Sistemi Ortak Taktik Radyo Sistemleri, 12 adet LN-251 Entegre Küresel Konumlama Sistemleri ve bunlarla ilgili diğer sistemlerin satışına onay verildi.
Söz konusu paketin üreticisinin Boeing firması ve toplam karşılığının ise 1,77 milyar dolar olduğu açıklandı.
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