Kültürel Diyalog Merkezi iş birliğinde başkent Zagreb'de düzenlenen açılışa Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdullah Eren'in yanı sıra Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan ile Hırvatistan İslam Birliği Meşihatı Başkanı Aziz Hasanovic de katıldı.

Balkan Gençlik Okulu'nun bu yıl Hırvatistan'da üçüncü kez düzenlendiğini söyleyen Eren, Programın iki şehirde birden gerçekleştirilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı:

"Ama biz bu Balkan Gençlik Okulu projemizi, sadece Hırvatistan'da değil Balkanlar'da yedi farklı ülkede daha gerçekleştiriyoruz. Buradaki temel amacımız, Balkanlar'daki gençlerin birbirleri arasında diyaloğu tesis etmek, dünyaya aynı pencereden bakmalarını sağlamak, onların yalnız olmadığını göstermek."

Eren, 2019 yılı Balkan Gençlik Okulu finalinin Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yapıldığını anımsatarak Hırvatistan'daki programa katılan bazı öğrencilerin de bu vesileyle Üsküp'e geldiğini söyledi.

"Bizler aslında birbirimize yabancı değiliz"

YTB Başkanı Eren, atalarımızın da burada yaşadığına dikkat çekerek her iki millet arasındaki kardeşliğe vurgu yaptı:

"Bizler aslında birbirimize yabancı değiliz. Birincisi, tüm Müslümanlar kardeş olduğu için bizler kardeşiz. İkincisi, bizlerin ataları, dedeleri, bu topraklarda da yaşadılar. Her ne kadar bugün çok mimari eser kalmasa da onların yaptığı camiler, çeşmeler, birtakım eserler bu topraklarda bulundu. İşte biz bu Balkan Gençlik Okuluyla, tarihten gelen bu kardeşliğimizi tekrardan kurmaya çalışıyoruz."

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Sisak'ta bir İslam Merkezi inşa ettiğini hatırlatan Eren, Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) de Türk kültürünü ve Türkçe öğrettiğini sözlerine ekledi.

Hasanovic de Balkan Gençlik Okulu'nun, gençlere entelektüel değer katma gibi önemli bir görev üstlendiğinin altını çizerek programa katılan gençlerin iki ülke arasında yeni köprüler inşa edeceğini dile getirdi.

Bu arada, Sırbistan'daki temaslarının ardından Hırvatistan'a gelen Eren, Hasanovic ve Hırvatistan İslam Birliği Meşihatı heyeti ile görüştü, Zagreb'deki İslam Kültür Merkezi'ni ziyaret etti.