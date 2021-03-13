Haber Giriş: 13 Mart 2021 Cumartesi 01:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa’da COVID-19 vaka sayısı 4 milyonu geçti
Fransa'da koronavirüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 25 bin 229 artarak 4 milyon 15 bin 560'a yükseldi. Yoğun bakımda bulunanların sayısı da kasım 2020'den bu yana ilk kez 4 bini geçti.
Fransa Halk Sağlığı Kurumu, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısının 25 bin 229 artışla 4 milyon 15 bin 560'a çıktığını açıkladı.
Ülkede son 24 saatte 228 kişinin hayatını kaybetmesiyle COVID-19 nedeniyle can kaybı sayısı 90 bin 146'ya çıktı.
Hastanelerde 4 bin 33'ü yoğun bakımda olmak üzere 24 bin 749 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1245 artışla 271 bin 678'e ulaştı.
4 ay sonra yeni rekor
Yoğun bakımda bulunanların sayısı kasım 2020'den bu yana ilk kez 4 bini geçti.
Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre, ülkede 27 Aralık 2020'den bu yana COVID-19 aşısı yapılanların sayısı 4 milyon 819 bin 924'e çıktı, bunlardan 2 milyon 219 bin 277'sine ikinci doz aşı vuruldu.
Etiketler: Fransa Koronavirüs Virüs
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