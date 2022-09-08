Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe 10:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Lübnan Ulaştırma Bakanı'nın evine bombalı saldırı düzenlendi
[Fotograf: TRT Haber]
Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye’nin evinin bahçesinde bomba patlatıldı.
Lübnan resmi ajansı NNA’da yer alan habere göre, Hamiye’nin Bekaa bölgesinde bulunan evinde patlama meydana geldi.
Haberde, bahçenin elektrik kablosuna yerleştirilmiş bombanın infilak ettiği kaydedilirken, Bakan'ın evde olup olmadığı, can kaybı veya yaralanmaya dair detay verilmedi.
Etiketler: Lübnan
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