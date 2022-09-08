Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe 08:31Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
New York'ta toplu taşımadaki maske zorunluluğu kaldırıldı
[Fotograf: Reuters]
ABD'nin New York eyaletinde, toplu taşımada maske kullanma zorunluluğu 28 ay sonra kaldırıldı.
Vali Kathy Hochul'un açıklamasına göre, tren, otobüs ve diğer toplu taşıma araçları ile havalimanlarında maske zorunluluğu kaldırıldı.
Hochul, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) tavsiyeleri doğrultusunda, maske kullanımının artık tercihen yapılabileceğini söyledi.
Vali Hochul ayrıca, maskelerin taksi, ortak kullanmlı araçlar, evsiz barınakları, ıslah evleri ve gözaltı merkezlerinde de zorunlu olmayacağını sözlerine ekledi.
New York'ta maske zorunluluğu ilk kez Nisan 2020'de koronavirüs vakalarının artmasıyla getirilmişti.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri ABD
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