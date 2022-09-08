Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınındaki Beytin köyü girişinde sabahın erken saatlerinde bir Filistinliyi öldürdüğünü açıkladı.

Hayatını kaybeden Filistinlinin kimliği henüz belirlenemedi.

Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Beytin köyü girişinde bir Filistinliyi vurdu ve ardından bölgeye girişleri kapatarak vurulan Filistinliye müdahale edilmesini de engelledi.

Aynı kaynağa göre, İsrail güçleri hayatını kaybeden Filistinlinin naaşını henüz teslim etmedi.