Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe 09:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail güçleri, Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi ateş ederek öldürdü.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınındaki Beytin köyü girişinde sabahın erken saatlerinde bir Filistinliyi öldürdüğünü açıkladı.
Hayatını kaybeden Filistinlinin kimliği henüz belirlenemedi.
Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Beytin köyü girişinde bir Filistinliyi vurdu ve ardından bölgeye girişleri kapatarak vurulan Filistinliye müdahale edilmesini de engelledi.
Aynı kaynağa göre, İsrail güçleri hayatını kaybeden Filistinlinin naaşını henüz teslim etmedi.
Etiketler: İsrail Batı Şeria
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