Ordu Sözcüsü Avichay Adraee yaptığı açıklamada, gece saatlerinde “2 şüphelinin Lübnan topraklarından İsrail topraklarına sızdığını ve uzun süren geniş bir operasyon kapsamında” gözaltına alındıklarını belirtti.

Adraee, gözaltına alınan şüphelilerin soruşturulmaya tabi tutulduğunu kaydetti.

Daha sonra ise İsrail ordusundan yapılan başka bir açıklamada, söz konusu kişilerin iş bulma amacıyla ülke topraklarına sızmış olabilecekleri ifade edildi.

Geçtiğimiz aylarda, İsrail ile Lübnan arasındaki sınır, İsrail’in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine karşı tepki olarak birçok sızmaya tanık olmuştu.

Diğer yandan İsrailli yetkililer, Lübnan'da bu dönemde kötüleşen ekonomik ve siyasi koşulların ülkelerini olumsuz yönde etkileyeceği konusunda uyarmıştı.