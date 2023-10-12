Lübnan Müftüsü: İsrail, zalim batının desteğiyle Gazze Şeridi'nde soykırım savaşı düzenliyor

Deryan, yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi ile diğer Filistin topraklarına yönelik vahşi ve barbar saldırının, Allah'ın ve Filistin direniş gücü kahramanlarının cezası olmadan sona ermeyeceğini" kaydetti.

"İsrail'in zalim batının desteğiyle Gazze Şeridi'ne başlattığı soykırım ve yıkım savaşı düzenliyor. Bu, Filistinlileri ve onların haklı meselesini destekleyen Arap ve Müslümanlar ile dünyanın özgür halklarına karşı bir savaş" ifadesini kullanan Deryan, Lübnan'daki camilerde yarın verilecek cuma hutbesinin Filistin konusuna ayrılması, Kudüs'ü ,camileri ve kiliseleri korumak için hayatlarını kaybeden Gazzeliler için gıyabi cenaze namazı kılınması talimatı verdi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yasa dışı yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1417 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 268 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 31 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 180 kişinin yaralandığı belirtilmişti.