Beyrut'taki Temyiz Mahkemesi Kamu Avukatı Yargıç Raca Hamuş, Riyad Selame ile kardeşi Raca Selame ve sekreteri Mariyana Huvayek hakkında suç duyurusunda bulundu.

Haberde, söz konusu kişiler hakkında "zimmete para geçirme ve kara para aklama" suçlamasında bulunan Hamuş'un, dava açılması talebiyle suç duyurusu dilekçesini Beyrut Temyiz Mahkemesi Soruşturma Savcısı Şarbel Ebu Semra'ya gönderdiği belirtildi.

Cebel Lübnan Mahkemesi Başsavcısı Gada Avn, 17 Mart 2022'de, Raca Selame hakkında tutuklama kararı vermişti.

Raca Selame, iki aylık tutukluluğun ardından 3,7 milyon dolar kefaletle serbest bırakılmıştı.

Selame hakkındaki yolsuzluk suçlamaları

Lübnan Merkez Bankası Başkanı Selame hakkında ilk olarak, Ocak 2021'de İsviçre'deki adli merciler tarafından "zimmete para geçirme, kara para aklama ve yolsuzluk" gibi suçlamalarla dava açılmıştı.

İsviçre Başsavcılığı, Selame'nin kardeşi Raca Selame'ye ait Forry Şirketi'nin, Lübnan Merkez Bankası'na ait eurobond ve hazine bonoları satışından 2002'den 2014'e kadar 326 milyon dolar ücret ve komisyon aldığını bildirmişti.

Lübnan Başsavcılığı ise Nisan 2021'de İsviçre'nin soruşturma talebi için Lübnan'dan yardım istemesi üzerine Selame hakkında dava açmıştı.

Selame, 17 Kasım 2021'de tüm yatırımlar ve para transferlerine ilişkin belgeleri bir şirketin denetlediğini ve bunları adli mercilere teslim edeceğini duyurmuştu.

Cebel Lübnan Mahkemesi Başsavcısı Gada Avn, 11 Ocak 2022'de, Riyad Selame hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini açıklamış, 19 Şubat'ta 2022'de de Selame'nin ikamet ettiği Lübnan'ın Metn bölgesindeki taşınır ve taşınmaz varlıklarının dondurulmasına karar vermişti.

Selame hakkındaki iddiaların soruşturulması için 17 Ocak'ta Avrupalı adli bir heyet Beyrut'a gelip dosyaya ilişkin bazı tanıkları dinlemişti.