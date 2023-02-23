İsrail güçlerinin dün Nablus'a düzenlediği baskında 11 Filistinlinin öldürülmesinin ardından tansiyonun arttığı bölgede, İsrail askerleri ile Filistinliler arasında olaylar çıktı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçlerinin gerçek mermiyle başından ağır şekilde yaraladığı bir Filistinli, El Halil'in kuzeyindeki El-Arub Mülteci Kampı'ndan alınarak El-Ehli Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık görevlilerinden alınan bilgiye göre, Batı Şeria'nın çeşitli noktalarında İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çıkan olaylarda askerlerin kullandığı göz yaşartıcı gaz nedeniyle onlarca Filistinli boğulma tehlikesi yaşadı.

Görgü tanıkları, El Halil'in merkezindeki Bab el-Zaviye Mahallesi, El-Arub Mülteci Kampı'nın girişi ve Beyt Anun kavşağında İsrail askerleri ile Filistinliler arasında olaylar çıktığını aktardı.

Ramallah ve El-Bire kentlerinin girişlerinde de benzer olayların yaşandığını anlatan görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Filistinlilere karşı gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandığını, Filistinlilerin ise askerlere taşlarla karşılık verdiğini ve lastik yaktığını kaydetti.

İsrail güçlerinin dünkü Nablus baskınında öldürülen 11 Filistinlinin yasını tutmak amacıyla işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde genel grev ilan edilmişti.

İsrail ordusunun Nablus baskını nedeniyle tansiyon yüksek

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine dün sabah birkaç noktadan baskın düzenlemişti.

Nablus'un tarihi Eski Şehir bölgesindeki bir evin etrafını kuşatan İsrail askerleri, baskını protesto eden Filistinlilere gerçek mermiyle müdahale etmiş, biri çocuk 11 Filistinli öldürülmüştü. İsrail güçleri 6'sı ağır 100'den fazla Filistinliyi de yaralamıştı.

Filistinli gruplar Nablus'ta hayatını kaybedenlerin yasını tutmak amacıyla kapsamlı grev çağrısında bulunmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu 2023'ün başından bu yana işgal altındaki topraklarda 63 Filistinli öldürüldü.