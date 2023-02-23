Sol Parti Milletvekili Sahra Wagenknecht ile gazeteci-yazar Alice Schwarzer tarafından change.org internet sayfasında “Barış için manifesto” başlığı altında başlatılan kampanyaya 600 binden fazla kişi imza attı.

Kampanyayı ilk imzalayanlar arasında bazı siyasetçiler, sanatçılar, gazeteciler ve siyasal bilimciler yer alıyor.

Wagenknecht ve Schwarzer’in kaleme aldığı yazıda, çatışmaların bu şekilde devam etmesi durumunda Ukrayna’nın nüfusunun çok geçmeden azalacağı ve harap bir ülke haline geleceği belirtilerek, "Avrupa'da çok sayda insan da savaşın yayılmasından korkuyor. Kendilerinin ve çocuklarının geleceğinden endişe ediyorlar." ifadesine yer verildi.

Yazıda, Ukrayna’nın Batı'nın desteğiyle bazı muharebelerini kazanabileceği, ancak dünyanın en büyük nükleer gücü karşısında savaşı kazanamayacağı ifade edildi.

Müzakere etmenin teslim olmak değil, yüz binlerce ölümü ve daha kötüsünü engellemek için iki tarafın da tavizler vermesi anlamına geldiğine işaret edilen yazıda, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’dan Ukrayna’ya silah sevkiyatını durdurması, Almanya ve Avrupa düzeyinde ateşkes ile barış müzakerelerini isteyen güçlü bir ittifakın başına geçmesi istendi.

Yazıda, her kaybedilen günün birçok insanın hayatına mal olduğu vurgulanarak", Bizi üçüncü dünya savaşına biraz daha yaklaştırıyor." ifadesi kullanıldı.