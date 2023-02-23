Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe 16:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Afrika'da nakil aracından kaçan aslan aranıyor
[Fotograf: AA]
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Kuzey Batı eyaletinde bir aslanın, nakil sırasında sahibinin aracından kaçarak kayıplara karıştığı bildirildi.
Güney Afrika Polis Teşkilatından (SAPS) yapılan açıklamada, dişi aslanın Stella ile Tlakgameng bölgeleri arasında nakledilmek üzereyken sahibinin aracından kaçtığı bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, sahibinin aslanın kaçtığını ancak Tlakgameng'deki hedefine ulaştığında fark ettiği belirtilerek, aslan görenlerin doğa koruma yetkililerine haber vermesi istendi.
Etiketler: Güney Afrika
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