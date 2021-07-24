Döviz rezervlerinin erimesi sonucunda ilaç ve yakıt gibi temel ihtiyaçları bile yurt dışından satın almakta zorlanan Lübnan, Irak ile vardığı anlaşmayla mal ve hizmet karşılığında yakıt temin edecek.

Anlaşmayı imzaladıktan sonra ülkesine dönerken konuyla ilgili konuşan Lübnan Geçici Enerji Bakanı Raymond Ghajar, satın alınan yakıtın elektrik üretiminde kullanılacağını açıkladı.

Ghajar, 300 ile 400 milyon dolar değerindeki yakıtın Lübnan’ın elektrik ihtiyacını 4 ay boyunca karşılayabilecek miktarda olduğunu ifade etti.

Konuyla ilgili Irak’tan da bir duyuru geldi. Irak Enerji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak’ın Lübnan’a ihtiyaç fazlası ağır akaryakıt sağlayacağı ifade edildi.

En iyi dönemlerinde bile ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamakta zorlanan Lübnan, 2019’da başlayan hükümet karşıtı protestolardan sonra derin bir siyasi ve ekonomik krize sürüklendi. O dönemden sonra günlük elektrik sağlama süreleri gittikçe daha da azalmaya başladı.

Özel elektirk üretim tesisleri bile hizmet sağlayamıyor

Lübnanlılar, devlet kurumunun uyguladığı uzun elektrik kesintileri nedeniyle, özel elektrik üretim tesislerine başvurmak zorunda kalıyor.

[Özel elektrik dağıtım şirketlerinden hizmet alan vatandaşlar elektriği evlerine dışarıdan kablolarla sağlıyorlar. Fotoğraf: Reuters]

Ancak son dönemde ülkedeki çok boyutlu krizin daha da vahim bir seviyeye gelmesiyle ilaç ve dizel sektörlerinde tedarik sorunu baş gösterdi. Bu nedenle özel elektrik üretim tesislerinin de operasyonlarında aksamalar yaşanmaya başladı.

Ülkedeki hastaneler bile yakıt kıtlığı nedeniyle yakında elektrik jeneratörlerini çalıştırmakta sorun yaşayabileceği ve kritik durumdaki hastaların durumunun etkilenebileceği uyarısında bulundu.