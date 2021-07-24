COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 162 bin 863'e yükseldi.

Vaka sayısının 6 milyon 455 bin 740 olduğu kıtada, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 650 bin 803'e ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı, Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.