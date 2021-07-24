Haber Giriş: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 17:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'daki çatışmada Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 4 asker hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Reuters]
İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde güvenlik güçleri ile silahlı çeteler arasında çıkan çatışmada, Devrim Muhafızları Ordusuna mensup 4 asker hayatını kaybetti.
İran resmi haber ajansı IRNA'nın, Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Karargahının yazılı açıklamasına dayandırdığı habere göre, dün gece Sistan-Beluçistan eyaletinin Haş kentinde güvenlik güçleri ile silahlı çeteler arasında çatışma çıktı.
Çatışma sonucunda Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 4 asker öldü.
Son yıllarda çatışmalar var
Güvenlik güçleriyle çatışan silahlı grup hakkında ayrıntıya yer verilmedi.
İran'ın Pakistan ve Afganistan sınırında yer alan Sistan-Beluçistan eyaleti, son yıllarda "bölgedeki Sünni Beluç halkın haklarını savunduğunu" öne süren ve ülkede terör örgütü olarak kabul edilen "Ceyşul Adl" ile İranlı güvenlik güçleri arasındaki çatışmalara sahne olmuştu.
Etiketler: İran
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