Çok Bulutlu 22.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.03.2024 18:35

Lübnan İsrail'i BMGK'ya şikayet edecek

Lübnan, ülkenin güneyine düzenlenen ve 4 kişinin yaralandığı hava saldırısı nedeniyle İsrail'i Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine şikayet edeceğini duyurdu.

Lübnan İsrail'i BMGK'ya şikayet edecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Lübnan Dışişleri Bakanlığından, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) mensubu 3 asker ve 1 Lübnanlı sivilin yaralandığı hava saldırısının ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in ülkenin güneyine düzenlediği saldırının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) şikayet edilmesi için hazırlıklara başlandığı belirtilerek, uluslararası hukuka aykırı bu saldırının şiddetle kınandığı ifade edildi.

Lübnan'da gazeteciler, sağlık personel, kadın, çocuk sivillerin hedef alınmasının ardından son olarak UNIFIL mensuplarının hedef alındığı kaydedilen açıklamada, İsrail'in BM güçlerine saldırmasının uluslararası kararlara kasıtlı olarak uymama politikası olduğu vurgulandı.

Başbakan'dan kınama

Lübnan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Necib Mikati, UNIFIL Komutanı General Aroldo Lazaro ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek saldırıyı kınadı.

Lazaro da UNIFIL'ın olayla ilgili soruşturmaları sürdürdüğünü aktardı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'e ait insansız hava araçlarının UNIFIL'ın Lübnan'ın Rimeyş beldesi yakınlarındaki zırhlı aracını hedef alması sonucu 3 UNIFIL askeri ve mütercim olarak görev yapan bir Lübnanlı sivilin yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, Rimeyş beldesinde UNIFIL'e ait aracın hedef alınmadığını savunmuştu.

ETİKETLER
İsrail Lübnan Güvenlik Konseyi Birleşmiş Milletler
Sıradaki Haber
Kırgızistan’da şiddetli rüzgar nedeniyle acil durum ilan edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:05
İsrail ailesini katletti: Bayramı onlarla geçirmek isterdim
19:13
Türkiye yerel seçimlere hazır
18:40
Seçim günü hava az bulutlu ve açık olacak
18:22
Edirne kan donduran cinayeti JASAT dedektifleri çözdü
18:15
Kırgızistan’da şiddetli rüzgar nedeniyle acil durum ilan edildi
18:03
Yerel seçim için propaganda serbestliği sona erdi
Kaçkar Dağları'ndaki heliski etkinliğinde 13. hafta heyecanı yaşanıyor
Kaçkar Dağları'ndaki heliski etkinliğinde 13. hafta heyecanı yaşanıyor
FOTO FOKUS
Kırgızistan’da şiddetli rüzgar nedeniyle acil durum ilan edildi
Kırgızistan’da şiddetli rüzgar nedeniyle acil durum ilan edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ