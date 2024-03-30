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Dünya
AA 30.03.2024 17:44

Türkiye'nin Gazze için hazırladığı 8'inci yardım gemisi El-Ariş limanına ulaştı

Türkiye'nin, Gazze'ye ulaştırılması için gönderdiği 8'inci insani yardım gemisi, Mısır'ın El-Ariş limanına vardı.

Türkiye'nin Gazze için hazırladığı 8'inci yardım gemisi El-Ariş limanına ulaştı
[Fotograf: AA]

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Filistin halkına insani yardım malzemesi taşıyan Türkiye'nin iyilik gemisi El-Ariş limanında, AFAD Başkanı Okay Memiş ve sahada görev yapan ekip tarafından karşılandı.

Türkiye'den gönderilen 8'inci insani yardım gemisindeki malzemeler, Refah sınır kapısından yardım tırları ile Gazzelilere ulaştırılacak.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Türkiye tarafından bugüne kadar 13 kargo uçağı, bu gemiyle birlikte 8 gemiyle taşınan insani yardım malzemesi Gazzelilere ulaştırılmak üzere bölgeye sevk edildi.

Açıklamada, "Milletimizin merhamet ve şefkat elini dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya, mağdur ve mazlumların umudu olmaya devam ediyoruz. İnsanımız için ülkemizde, insanlık için sınırlarımızın ötesindeyiz." ifadelerine yer verildi.

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