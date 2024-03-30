Parçalı Bulutlu 23.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.03.2024 16:11

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 27 bin dönüm Filistin toprağına el koydu

İsrail'in, 7 Ekim'deki "Aksa Tufanı" saldırısının ardından işgal altındaki Batı Şeria'da, 27 bin dönüm Filistin toprağına el koyduğu bildirildi.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 27 bin dönüm Filistin toprağına el koydu
[Fotograf: AA]

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Müeyyed Şaban, "30 Mart Filistin Toprak Günü" dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten beri, Filistinli 220 aileden oluşan ve toplam 1277 kişilik 25 bedevi topluluğunun göçe zorlandığını aktaran Şaban, İsrail'in Gazze saldırısının arkasına saklanarak, bu dönemde Filistinlilere ait Batı Şeria'da 27 bin dönümü bulan toprağı gasbettiğini kaydetti.

Batı Şeria'daki "C bölgesi" olarak sınıflandırılan bölgelerin yüzde 69'u, tüm Batı Şeria topraklarının ise yüzde 42'si olan 2 bin 380 kilometrekareye İsrail'in fiili olarak hakim olduğunu belirten Şaban, özellikle 7 Ekim sonrasında İsrail kurumlarının 6 bin 852 dönüm alan üzerine sömürge birimi kurma amaçlı projeler üzerinde çalıştığını ifade etti.

Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da toprak işgalinin yanı sıra bölgenin asıl sahipleri Filistinlilere karşı çeşitli saldırılar düzenlemeyi sürdürdüklerini hatırlatan Şaban, Gazze saldırıları sonrasında, bölgede 1156 ayrı saldırı düzenlendiğinin tespit edildiğini ve bu türden saldırılarla 12 Filistinli sivil vatandaşın hayatını kaybettiğini paylaştı.

İşgal güçlerinin icraatları sonucu Yahudi işgalci yerleşimcilerin saldırılarında çoğunluğu zeytin ağacı olmak üzere 9 bin 600 ağaca zarar verildiğinin altını çizen Şaban, bütün bu uygulamalarla Batı Şeria'daki Filistin topraklarının "bölük pörçük" edildiğini ve buralarda gidiş geliş güzergahlarında, 140'ı 7 Ekim sonrası olmak üzere, toplam 840 askeri barikat ya da geçiş noktaları kurulduğunu belirtti.

ETİKETLER
İsrail
Sıradaki Haber
Hamas: Aksa Tufanı halkımızın toprağını savunma sürecinin bir uzantısıdır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:23
5 ilde "Kalkan-18" operasyonu: 559 düzensiz göçmen yakalandı
16:58
Dijital Dönüşüm Ofisi'nden seçmenlere "oltalama" uyarısı
16:22
Avrasya Tüneli-TEM Anadolu Otoyolu Bağlantı Yolu açıldı
16:14
Fransa'da 17 yaşındaki gence şiddet uygulayan 2 polis açığa alındı
17:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim, yabancı ajansların göz boyayan reklamlarıyla kazanılmaz
16:08
Hamas: Aksa Tufanı halkımızın toprağını savunma sürecinin bir uzantısıdır
Kaçkar Dağları'ndaki heliski etkinliğinde 13. hafta heyecanı yaşanıyor
Kaçkar Dağları'ndaki heliski etkinliğinde 13. hafta heyecanı yaşanıyor
FOTO FOKUS
Uluslararası Sıfır Atık Günü: Daha az atık, daha temiz çevre
Uluslararası Sıfır Atık Günü: Daha az atık, daha temiz çevre
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ