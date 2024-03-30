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Dünya
İHA 30.03.2024 18:09

Kırgızistan’da şiddetli rüzgar nedeniyle acil durum ilan edildi

Kırgızistan’ın kuzey kesinlerinde etkili olan şiddetli rüzgarlar sonucu 24 kişi yaralandı. Başkent Bişkek’te acil durum ilan edildi.

Kırgızistan’ın kuzey kesimlerini şiddetli rüzgarlar vurdu.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı, 24 kişinin yaralandığını açıklarken ve Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı ise, 154 tesis ile çok sayıda binada hasar meydana geldiğini duyurdu.

Toplu taşımada hizmetleri askıya alındı

Şiddetli rüzgarın hızının saniyede 28 metreyi bulduğu açıklanırken şiddetli rüzgarlar sonucu çok sayıda ağaç devrildi, bazı binaların çatıları hasar gördü. Bazı kesimlerde elektrik kesintileri yaşanırken toplu taşımada hizmetleri askıya alındı.

Bişkek Belediye Başkanı Junushaliyev 28'i akşamı bir karar imzalayarak Bişkek'in şiddetli rüzgarlar nedeniyle olağanüstü hal ilan ettiğini duyurdu.

Bişkek Belediye Başkanı Aybek Junushaliyev, Bişkek’te "acil durum" ilan edildiğini” duyurdu.

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