Çok Bulutlu 2.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.11.2024 02:03

Lübnan hava yolları ateşkesin ardından sefer sayısını artırıyor

Lübnan hava yolu şirketi Middle East Airlines, İsrail'le sağlanan ateşkes anlaşmasının ardından sefer sayılarını artırma kararı aldı.

Lübnan hava yolları ateşkesin ardından sefer sayısını artırıyor

Lübnan hava yolu şirketi Middle East Airlines tarafından (MEA) apılan yazılı açıklamada, perşembe gününden itibaren sefer sayılarını artıracağı ve uçuş programının 12 Aralık'tan itibaren normal saatlere döneceği belirtildi.

Şirketin 28 Kasım ile 3 Aralık tarihleri ​​arasında 32 ek uçuş gerçekleştireceği; uçuş destinasyon sayısının 30'un üzerine çıkacağı kaydedildi.

İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten itibaren başlayan kontrollü çatışmalar, birçok defa Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'ndaki uçuşların askıya alınmasına sebep oldu.

İsrail-Hizbullah ateşkesi ne anlatıyor?
İsrail-Hizbullah ateşkesi ne anlatıyor?

Ancak İsrail'in başkent Beyrut başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesine yönelik ağır bombardıman başlattığı 23 Eylül'den beri, Lübnan'ın bayrak taşıyıcısı Middle East Airlines dışındaki tüm hava yolu şirketleri Beyrut uçuşlarını askıya aldı.

İsrail'in saldırıları devam ederken, üzerinde sürekli keşif uçuşlarının yapıldığı Beyrut'taki havalimanı, günlük sınırlı sayıda kalkan tarifeli uçağın yanı sıra Lübnan'a insani yardım taşıyan bazı kargo uçaklarına hizmet veriyor.

ETİKETLER
Lübnan İsrail Hizbullah
Sıradaki Haber
Hamas'tan Filistinlilerin 'acilen' kurtarılması çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:40
Hamas'tan Filistinlilerin 'acilen' kurtarılması çağrısı
01:09
Hyundai ABD'de 226 binden fazla aracını geri çağırdı
00:16
Kenan Yıldız 'Golden Boy Web' ödülünü kazandı
00:19
Bakan Göktaş: Hiçbir çocuğumuzu kimsenin siyasi emellerine alet ettirmem
00:47
İngiltere'de terör örgütü PKK'ya operasyon: 7 kişi gözaltına alındı
00:10
Bakan Bolat: İslam ülkeleriyle ticaretin payını yüzde 35'e çıkarmayı hedefliyoruz
Denize 100 metre mesafede: Sinop Şehir Stadı kapılarını açtı
Denize 100 metre mesafede: Sinop Şehir Stadı kapılarını açtı
FOTO FOKUS
Liseli gençlerin motivasyonu 'TEKNOFEST'
Liseli gençlerin motivasyonu 'TEKNOFEST'
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ