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Dünya
AA 28.11.2024 01:04

Hyundai ABD'de 226 binden fazla aracını geri çağırdı

Hyundai, ABD'de 226 binden fazla aracı geri görüş kamerası sorunu nedeniyle geri çağırdı.

Hyundai ABD'de 226 binden fazla aracını geri çağırdı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamaya göre, geri çağırma bazı 2021-2022 Santa Fe ile Elantra model araçları kapsıyor.

Hasarlı bir baskılı devre kartı nedeniyle, geri görüş kamerası görüntüsünün ekranda belirmeyebileceği aktarılan açıklamada, bunun sürücünün görüşünü azaltarak kaza riskini artırabileceği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu model otomobillerin ilgili standart gerekliliklerini karşılamadığı vurgulandı.

Geri çağırmadan etkilenen potansiyel araç sayısının 226 bin 118 olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, bayilerin geri görüş kamerasını ücretsiz olarak değiştireceği kaydedildi.

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