Lübnan, gazetecileri hedef almasından dolayı İsrail'i BMGK'ya şikayet etti

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre Buhabib, başkent Beyrut'ta Yunanistan'ın yeni Beyrut Büyükelçisi'ni kabul etti.

Buhabib görüşme sırasında, "İsrail'in Lübnan'ın Yarun beldesinde bir grup gazeteciyi hedef almasından dolayı BMGK'ya şikayette bulunduk." dedi.

Lübnanlı Bakan, İsrail'in gazetecileri direkt hedef almasını "uluslararası yasaların ihlali ve savaş suçu" olarak niteledi.

İsrail ordusu dün Lübnan'ın güneyindeki Yarun beldesinde sınırdaki çatışmaları takip eden bir grup gazetecinin görev alanının yakınına roketli saldırı düzenlemişti.

Saldırıda can kaybı yaşanmazken bir kameraman hafif şekilde yaralanmış ve bazı canlı yayın araçları hasar görmüştü.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda şu ana kadar biri gazeteci, 3'ü çocuk toplam 16 sivil öldü.