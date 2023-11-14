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Dünya
AA 14.11.2023 22:57

Biden, Hamas'ın elindeki esirleri bırakacağına inandığını söyledi

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de Hamas'ın elinde bulunan esirlerin salıverileceğine inandığını söyledi.

Biden, Hamas'ın elindeki esirleri bırakacağına inandığını söyledi
[Fotograf: Reuters]

Biden, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını cevapladı.

Gazze'de Hamas'ın tuttuğu 200'den fazla esirin bırakılacağına inandığını belirten Biden, "Bununla ilgili kişilerle her gün konuşuyorum. Bunun gerçekleşeceğine inanıyorum, ancak herhangi bir ayrıntı vermek istemiyorum." diye konuştu.

Biden, esirlerin ailelerine de "Biraz daha dayanın, geliyoruz." diye seslendi.

Hamas, 7 Ekim'de İsrail'e yönelik saldırıları sonucunda asker ve sivillerden oluşan 200'den fazla kişiyi esir almıştı.

Biden, Gazze'de ateşkesin "mümkün olmadığını" söyledi
Biden, Gazze'de ateşkesin "mümkün olmadığını" söyledi

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 46'sı Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda, 6'sı kuzeyde Lübnan sınırında olmak üzere 365'i asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 240'ı aştı, bu kişilerin en az 4 bin 630'unu çocuklar ve 3 bin 130'unu kadınlar oluşturuyor.

Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 197 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu öldü.

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