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Dünya
AA 14.11.2023 22:15

Çin, 5 ASEAN ülkesi ile ortak askeri tatbikata başladı

Çin, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyesi 5 ülke ile terörle mücadele ve deniz güvenliği tatbikatı düzenledi.

Çin, 5 ASEAN ülkesi ile ortak askeri tatbikata başladı
[Temsili fotoğraf: AFP]

Çin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Aman Youyi" (Barış ve Dostluk) adı verilen tatbikat, Guangdong eyaletinin Canciang kentinde başladı.

Terörle mücadele ve deniz güvenliği alanlarında operasyon kabiliyetinin artırılmasının hedeflendiği tatbikata, Çin'in yanı sıra ASEAN üyeleri Malezya, Tayland, Vietnam, Kamboçya ve Laos'tan 3 binden fazla asker katılıyor.

22 Kasım'a kadar sürecek tatbikat kapsamında, denizde ve karada ortak eğitim, ortak komuta ve canlı operasyon talimleri yapılacak.

Tatbikat, "katılımcı ülkelerin kentlerde ve denizde terörizm ve korsanlıkla mücadele kabiliyetini artırmayı" ve "bölgesel barış ve istikrarın korunması için ülkeler arasında askeri güveni derinleştirmeyi" amaçlıyor.

Aman Youyi tatbikatları ilk kez Çin ve Malezya tarafından başlatılmıştı. 2014'te Kuala Lumpur'da masaüstü muharebe senaryolarının çalışıldığı ilk tatbikatın ardından Malezya, 2015 ve 2016'daki saha tatbikatlarına ev sahipliği yapmıştı. 2016'daki tatbikatta gözlemci olan Tayland, 2018'de ev sahipliğini üstlenmişti.

Bu yıl 5'incisi Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen tatbikata, Vietnam, Kamboçya ve Laos ilk defa katılıyor.

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