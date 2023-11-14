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Dünya
AA 14.11.2023 21:57

ABD ve İngiltere, Hamas ve İslami Cihat Hareketi'ne yönelik yaptırım kararı aldı

ABD ve İngiltere'nin, Hamas ve İslami Cihat Hareketi'yle bağlantısı bulunan gerçek ve tüzel kişilere ortak yaptırım uygulayacağı duyuruldu.

ABD ve İngiltere, Hamas ve İslami Cihat Hareketi'ne yönelik yaptırım kararı aldı
[Fotoğraf: Getty Images]

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, X hesabından, ABD ve İngiltere'nin koordine yaptırım kararını duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yaptırımın hedefinde İslami Cihat Hareketi ile bağlantılı 6 gerçek ve 2 tüzel kişi ile Hamas üyesi 2 gerçek kişinin bulunduğu belirtildi.

Yaptırım kapsamında, ilgili kişilerin ABD'deki veya ABD'li gerçek ve tüzel kişiler ile doğrudan veya dolaylı bağlantısı bulunan tüm malvarlıklarına el konuldu ve alım satımları engellendi.

İslami Cihat Hareketi ile Hamas'ın faaliyetlerinin kısıtlamasının amaçlandığı vurgulanan söz konusu yaptırım, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC) 18 Ekim, 27 Ekim ve Mayıs 2022 kararlarına dayandırıldı.

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