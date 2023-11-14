Çok Bulutlu 12.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.11.2023 21:53

ABD'de 400'den fazla yetkili, İsrail politikasını protesto için Biden'a mektup gönderdi

ABD'de, devletin değişik birimlerinde çalışan 400’den fazla siyasi yetkili, Başkan Joe Biden’a, hükümetin İsrail politikasını protesto eden bir mektup gönderdi.

ABD'de 400'den fazla yetkili, İsrail politikasını protesto için Biden'a mektup gönderdi
[Fotograf: Reuters]

New York Times'in (NYT) haberine göre, ABD'nin Gazze'de İsrail saldırılarına verdiği desteğin protesto edildiği mektupta, Biden'a acil ateşkes ve insani yardımların Gazze'ye erişimine izin verilmesi çağrısı yapıldı.

Mektupta, "Başkan Biden'ı acilen ateşkes talep etmeye, İsrailli rehineler ile keyfi olarak gözaltına alınan Filistinlilerin derhal serbest bırakılmasını sağlayarak mevcut çatışmanın azaltılması çağrısında bulunmaya, Gazze'de su, yakıt, elektrik ve diğer temel hizmetlerin restorasyonu yapılarak yeterli insani yardımların ulaştırılması çağrısında bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Anketlere göre Amerikalıların büyük çoğunluğunun ateşkesi desteklediği vurgulanan mektupta, "Ayrıca Amerikalılar, ABD ordusunun Orta Doğu'da başka bir maliyetli ve anlamsız savaşa sürüklenmesini istemiyor." ifadesine yer verildi.

Biden ve yönetimine Filistinlilere "soykırımı" önleyemediği için dava açıldı
Biden ve yönetimine Filistinlilere "soykırımı" önleyemediği için dava açıldı

Biden’a gönderilen protesto mektubunun düzenlenmesine öncülük eden ve NYT’ye konuşan iki siyasi yetkili, imzacıların çoğunluğunun Ulusal Güvenlik Konseyi'nden Adalet Bakanlığına ve ABD Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) kadar değişik birimlerinde çalışan çeşitli inançlara sahip siyasi atamalardan oluştuğu bilgisini paylaştı.

İsmini vermek istemeyen söz konusu iki kişi, mektubu imzalayan kişilerin Biden'ın 2020'de seçilmesine önemli derecede yardımcı olduğuna ve yönetimin Gazze'de İsrail saldırılarına verdiği desteğin Demokrat seçmenlerin konuyla ilgili tutumuyla çatışmasından endişe duyduklarına dikkati çekti.

Biden'a gönderilen mektupta, yaklaşık 40 devlet kurumunu temsil eden 400'den fazla siyasi atama ve personelin imzası bulunuyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı içindeki yazışmalarda da ABD'nin İsrail saldırılarına verdiği destek nedeniyle eleştiriler yöneltilmiş, en son bakanlık ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansından (USAID) 100 diplomat, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına dair Biden'ı "yanlış bilgi yaymakla" suçlamıştı.

Dışişleri Bakanlığı ve USAID'da çalışan 100 diplomatın imzaladığı bildiride, İsrail'in Gazze'de "savaş suçları" işlediği belirtilmişti.

Biden yönetimi, Gazze'de, çoğu çocuk ve kadın 11 binden fazla sivilin hayatını kaybettiği İsrail'in saldırıları için Hamas'a fayda sağlayacağı gerekçesiyle yurt içi ve uluslararası platformlardan yapılan ateşkes çağrılarına kulak tıkıyor.

ETİKETLER
Joe Biden ABD İsrail Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
İsrail'in Gazze Şeridi'nde öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 11 bin 320'ye yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:04
Biden, Hamas'ın elindeki esirleri bırakacağına inandığını söyledi
22:55
Irak’ta vekilliği düşürülen Meclis Başkanı Halbusi’ye bağlı 3 bakan istifa etti
22:53
Hamas: İsrail, Filistinlileri göçe zorlamak için Gazze'de hastaneleri hedef alıyor
22:18
Çin, 5 ASEAN ülkesi ile ortak askeri tatbikata başladı
22:01
Almanya: AB Ukrayna'ya 1 milyon top mermisi sağlama hedefini yerine getiremeyecek
21:58
ABD ve İngiltere, Hamas ve İslami Cihat Hareketi'ne yönelik yaptırım kararı aldı
Dalgıçlar, Van Gölü'nün yıllar önce yükselmesiyle su altında kalan antik yolda yürüdü
Dalgıçlar, Van Gölü'nün yıllar önce yükselmesiyle su altında kalan antik yolda yürüdü
FOTO FOKUS
Eski binalar nasıl güçlendiriliyor?
Eski binalar nasıl güçlendiriliyor?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ