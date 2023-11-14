Çok Bulutlu 12.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.11.2023 22:54

Irak’ta vekilliği düşürülen Meclis Başkanı Halbusi’ye bağlı 3 bakan istifa etti

Irak’ta yüksek mahkeme tarafından milletvekilliği düşürülen Meclis Başkanı Muhammed Halbusi’ye bağlı üç bakan kabineden istifa etti.

Irak’ta vekilliği düşürülen Meclis Başkanı Halbusi’ye bağlı 3 bakan istifa etti
[Fotograf: AA]

Halbusi’nin lideri olduğu Takaddüm Partisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, parti üyeleri Irak Başbakan Yardımcısı ve Planlama Bakanı Muhammed Temim, Sanayi ve Maden Bakanı Halid Bettal, ile Kültür, Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Ahmed Bedran istifalarını sundu.

Söz konusu partiye bağlı 37 milletvekili de Meclis oturumlarını boykot etme kararı aldı.

Partiye mensup milletvekilleri ayrıca çeşitli görevlerde bulundukları Meclis Komisyonlarından da istifa etti.

Irak’ta en yüksek mahkeme konumundaki Yüksek Federal Mahkeme, detay vermeksizin Halbusi’nin milletvekilliğini düşürmüştü.

Halbusi'nin lideri olduğu Takaddüm Partisi’nden onlarca kişi Musul, Kerkük, Salahaddin, Bağdat ve Enbar vilayetlerinde yerel seçim yarışında yer alıyor.

Bu parti adaylarının seçim posterlerinde ise Halbusi’nin fotoğrafları kullanılıyor.

ETİKETLER
Irak
Sıradaki Haber
Hamas: İsrail, Filistinlileri göçe zorlamak için Gazze'de hastaneleri hedef alıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:04
Biden, Hamas'ın elindeki esirleri bırakacağına inandığını söyledi
22:53
Hamas: İsrail, Filistinlileri göçe zorlamak için Gazze'de hastaneleri hedef alıyor
22:18
Çin, 5 ASEAN ülkesi ile ortak askeri tatbikata başladı
22:01
Almanya: AB Ukrayna'ya 1 milyon top mermisi sağlama hedefini yerine getiremeyecek
21:58
ABD ve İngiltere, Hamas ve İslami Cihat Hareketi'ne yönelik yaptırım kararı aldı
21:56
ABD'de 400'den fazla yetkili, İsrail politikasını protesto için Biden'a mektup gönderdi
Dalgıçlar, Van Gölü'nün yıllar önce yükselmesiyle su altında kalan antik yolda yürüdü
Dalgıçlar, Van Gölü'nün yıllar önce yükselmesiyle su altında kalan antik yolda yürüdü
FOTO FOKUS
Eski binalar nasıl güçlendiriliyor?
Eski binalar nasıl güçlendiriliyor?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ