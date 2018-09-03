Lübnan Dışişleri Bakanı Basil: "UNRWA" Lübnan için ölüm kalım meselesi

Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil, Filistinli mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerin yanı sıra donörler ve diğer ilgili ülkelerin büyükelçileriyle Beyrut'ta toplantı gerçekleştirdi.

UNRWA'ya mali destekleri sürdürme çağrısı

Basil, toplantının ardından ABD'nin UNRWA'ya mali yardımlarını tamamen durdurma yönündeki kararını kınadı.

UNRWA'nın çalışmalarına devam etmesinin Lübnan için ölüm kalım meselesi olduğunu söyleyen Bakan Basil, toplantıya katılan büyükelçilere konunun önemini hükümetlerine iletmeleri ve UNRWA'ya mali desteklerini sürdürmeleri çağrısında bulundu.

UNRWA çalışmalarının durdurulmasının yol açacağı bir takım olumsuzlukların radikalizmi artıracağına işaret eden Basil, dünyada radikalizmi yaymaya çalışan kesimlerin olduğunu belirtti.

"Lübnan kararı reddetmek için elinden geleni yapacak"

Lübnan'ın, söz konusu kararı reddetmek için elinden geleni yapacağına işaret eden Basil, şunları söyledi:

"Arap Birliği veya Birleşmiş Milletler'in (BM) toplanması halinde UNRWA'nın çalışmalarını nasıl koruyacağımızın yollarını arayacağız. UNRWA çalışmalarının sonlandırılması, radikalizm ve şiddete yol açmasının yanı sıra barış sürecine bir darbe daha vurulmuş olur."

Toplantıya katılan büyükelçilerden, ABD'nin söz konusu kararına karşı Lübnan'ın yanında durma ve UNRWA'ya desteklerini sürdürme yönünde taahhütler aldıklarını belirten Cibran Basil, "Bu tür kararlar Lübnan'ı endişelendiriyor. Çünkü topraklarına dönme hakkı ellerinden alınmış Filistinliler, yardımların durdurulmasıyla bulundukları ülkelerde kaderlerine terk edilmiş olacaklar" dedi.

15 ülkenin büyükelçisi ile 9 ülkenin maslahatgüzarı bir araya geldi

Basil, Filistinli mültecilere bulundukları ülkede vatandaşlık verilmesi düşüncesine karşı olduklarını söyledi.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı'nda, başkent Beyrut'ta bulunan 15 ülkenin büyükelçisi ile 9 ülkenin maslahatgüzarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi katılmadı.

ABD'nin tepki çeken UNRWA kararı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 31 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmişti.

BM Genel Kurulu UNRWA'yı 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kurdu.

Halihazırda Filistin içinde ve dışında 5,9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor. BM Genel Kurulu'nun 1948'de aldığı 194 sayılı karar, Filistinli mültecilerden evlerine geri dönmek isteyenlere izin verilmesini, geri dönmemeye karar verenlere de toprakları için tazminat ödenmesini öngörüyor.

Kaynakl: AA