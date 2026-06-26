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Dünya
AA 26.06.2026 22:48

Lübnan Cumhurbaşkanı: İsrail ile imzalanan çerçeve anlaşması, egemenliği yeniden kazanma yolunda ilk adım

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD'nin başkenti Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından imzalanan çerçeve anlaşmasının, ülkenin egemenliğini tüm topraklarında yeniden tesis etme yolunda "ilk adım" olduğunu belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanı: İsrail ile imzalanan çerçeve anlaşması, egemenliği yeniden kazanma yolunda ilk adım

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere müzakerelere ev sahipliği yapan ve süreci destekleyen ABD yönetimi ile müzakereler boyunca Lübnan'ın tutumuna destek veren ülkelere teşekkür etti.

Washington ve Beyrut'ta görev yapan diplomat ve askerlerden oluşan Lübnanlı müzakere heyetinin çabalarını takdir eden Avn, "Çerçeve anlaşması, Lübnan'ın tam egemenliğini yeniden kazanma yolunda ilk adım." değerlendirmesinde bulundu.

Avn, anlaşmanın İsrail saldırıları sırasında fedakarlık yapan ve yerinden edilen Lübnanlıların topraklarına ve yeniden inşa edilecek evlerine dönüşünün önünü açacağını kaydetti.

"Artık işgalin, esirlerin, bağımlılığın ve vesayetin olmadığı bir Lübnan için çalışmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullanarak, ülkenin egemenliğini tam anlamıyla hayata geçirinceye kadar çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.

ABD'nin başkenti Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Washington yönetiminin, bir süredir İsrail ve Lübnan yönetimi arasında devam eden arabuluculuk girişimlerinin ardından imzalanan çerçeve anlaşmasının, sahadaki askeri gerilimi kontrol altına almayı hedeflediği belirtiliyor.

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